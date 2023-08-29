Kastamonu'da Çocuklar Nakit Para ve Döviz Bulunan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde oyun oynarken çanta bulan iki çocuk, içerisinde yüklü miktarda nakit para ve döviz olduğunu fark etti. Çocuklar, çantayı mahalle muhtarına teslim etti ve çantanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Kastamonu'da sokakta oyun oynarken içerisinde yüklü miktarda nakit para ve döviz bulunan çanta bulan çocuklar, çantayı mahalle muhtarı aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Olay, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doruk Kuzey Yazar ve Ayaz Çamcıoğlu adlı iki çocuk, sokakta oyun oynadıkları sırada çanta buldu. Çantanın içerisini açan çocuklar, yüklü miktarda nakit para ve döviz olduğunu gördü.

İki çocuk, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığına giderek durumu Muhtar Hakan Çölez'e anlattı. Çölez, çantayı çocuklardan teslim aldı. Bir süre sonra çantasının kayıp olduğu yönünde muhtarlığa ulaşan bir kişi, yardım istedi. Verilen bilgiler çerçevesinde çocukların bulduğu çantanın muhtarlığa ulaşan kişiye ait olduğu tespit edildi. Çanta muhtarlığa gelen vatandaşa teslim edildi. - KASTAMONU