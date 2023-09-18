Kastamonu'da çocuklar çatıda tehlikeli oyun oynadı

Kastamonu il merkezinde üç çocuk, bir binanın çatısına çıkarak tehlikeli oyunlar oynadı. Vatandaşların uyarısı üzerine çocuklar gözden kayboldu.

Kastamonu'da bir binanın çatısına çıkarak oyun oynayan çocuklar, ölüme davetiye çıkardı. Çocuklar, çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine gözden kayboldu.

Kastamonu il merkezi Cebrail Mahallesi'nde küçük yaştaki üç çocuk, 4 katlı binanın çatısına çıkarak oyun oynamaya başladı. Çatıda sağa sola giderek bacaların arasında dolaşan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda dolaşan ve oyun oynadıkları görülen çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre çatıda dolaşan ve oyun çocuklar, vatandaşların uyarısı üzerine gözden kayboldu. - KASTAMONU