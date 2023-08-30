Kastamonu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve bin 500 balya saman yanarak kül oldu. Tarım makineleri ve bir traktör de hasar gördü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve bin 500 balya saman yanarak kül olurken, tarım makineleri ile bir traktör de hasar gördü.

Olay, Daday'a bağlı Budaklı köyü Uluköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ertunç'a ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahırda başlayan yangın, bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangına köylülerle birlikte müdahale etti. Köye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla samanlık ve ahırda çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan hayvanlar ise köylülerin çabası ile kurtarıldı. Çıkan yangında ahır, samanlık ve bin 500 balya saman ile bazı tarım aletleri yanarken, bir traktör de zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU