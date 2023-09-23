Kastamonu'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Şeyhoğlu köyüne bağlı Dereyol Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormanlık alana ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Şeyhoğlu köyüne bağlı Dereyol Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünden bir ekip ile arazözler, Abana ve Bozkurt belediyelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin karadan müdahalesine helikopterle de havadan destek verildi. Helikopterle Abana'da denizden su alınarak yangın söndürülmeye çalışıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana ve evlere ulaşmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.