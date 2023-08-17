Kastamonu'da Bisiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da kaldırımda bisiklet sürdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.

Kastamonu'da kaldırımda bisiklet sürdükleri sırada yoldan çıkarak otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, 15 Ağustos'ta Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan B.T. (24) idaresindeki 37 PA 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma vurarak istinat duvarına çarptı, ardından kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. (15) ile İsmail Balcıoğlu (18)'na çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada yaralanan Yağız E.A.'nın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. - KASTAMONU