Kastamonu'da Bir Kişi Ayıyı Görüntüledi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, dağda gezen bir kişi çaya giren ayıyı görüntüledi. Ayı önce iki ayağı üzerinde dikildi, ardından sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, dağda gezen bir kişi çaya giren ayıyı görüntüledi.

Topuk köyünde yaşayan Zeki Akarsu, Yumacık köyü yakınlarında dolaşırken Yumacık Çayı'nda bir ayı gördü.

Akarsu'nun bağırması üzerine ayı önce iki ayağı üzerinde dikildi, ardından sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Zeki Akarsu, AA muhabirine, ayıyı görünce tedirgin olduğunu belirterek "Dere kenarında gezindiğim esnada dereden yüzerek bulunduğum yere doğru gelen ayıyı gördüm. Beni fark etmesi ve üzerime gelmemesi için bağırdım. Sesimi duyan ayı dereden çıktıktan sonra birkaç kez durup bana baktı ve ormana girerek gözden kayboldu." dedi.

Akarsu o anları cep telefonuyla görüntüledi.