Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Cemalettin K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Seda S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam