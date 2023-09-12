Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.