Kastamonu'da meydana gelen kazada beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada ağırlana kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu Batı Çevreyolu Polis Ormanı mevkii Karabük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri ile aynı istikamette seyir halinde olan Cemalettin K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ile Seda Sönmez ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Seda Sönmez hayatını kaybetti. Sönmezi'in cenazesi morga kaldırılırken, Cemalettin K.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU