Kastamonu'da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan Seda Sönmez hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.