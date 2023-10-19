Kastamonu'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir beton mikseri devrildi ve araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, kurtarma çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İlişi köyünde Ergün Topçu (50) yönetimindeki 37 ABV 650 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlişi Deresi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü Ergün Topçu, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - KASTAMONU