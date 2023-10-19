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Kastamonu'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir beton mikseri devrildi ve araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, kurtarma çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.