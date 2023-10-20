Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde gündüz vakti gezintiye çıkan ayı, ana yolda bir aracın önüne çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kastamonu'da ayılar gündüz vakti yollarda gezmeye devam ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde gündüz vakti gezintiye çıkan ayı, ana yolda bir aracın önüne çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kastamonu'da ilçe merkezi ile köy merkezine kadar inen ayılar, yollarda da sık sık vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu sefer Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde İncesu köyünde ayı, seyir halindeki aracın önüne çıktı. Güpegündüz köy merkezinde tarlada gezinen ayı, aracı görünce koşmaya başladı. Bir süre sonra aracın önünden farklı bir yöne doğru koşmaya başlayan ayı, ardından gözden kayboldu.

Cide'de de Gideros koyunda gece vakti ve gündüz vakti, araçların önüne ayı çıktı. Cide'de Gideros koyunda minibüs sürücüsü Muhammed Demir tarafından ayı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.