Kastamonu'da Ayı Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.
Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.