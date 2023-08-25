Kastamonu'da Aydınlatma Direğinde Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi ancak müdahalelere rağmen Bektaş kurtarılamadı.
Kastamonu'da aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde bulunan aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, elektrik akımına kapıldı.
Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bektaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Yaşam