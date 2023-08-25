Kastamonu'da Aydınlatma Direğinde Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi ancak müdahalelere rağmen Bektaş kurtarılamadı.