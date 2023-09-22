Kastamonu'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Feza Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmanın ikinci katında bulunan dairede, bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU