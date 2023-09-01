Kastamonu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da iki farklı noktada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesi ile merkez Kurusaray köyünde henüz bilinmeyen sebeple anız yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine anız yangınının çıktığı bölgelere Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Her iki yangın da ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU