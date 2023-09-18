Kastamonu'da Alkol Şişelerinin Atıldığı Arazide Yangın Çıktı

Kastamonu'da alkol şişelerinin atıldığı arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında ayağına cam şişe batan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da alkol şişelerinin atıldığı arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında ayağına cam şişe batan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi ile Sarıömer köyü arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise ellerine aldıkları battaniyelerle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaşın ayağına ise cam battı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden vatandaşın ayağındaki cam çıkartıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, araziye sürekli olarak alkol şişelerinin atıldığını söyledi. - KASTAMONU