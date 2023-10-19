Kastamonu'da Aç Tilki Kafe Bahçesinde Yiyecek Aradı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir tilki, açlıktan ilçe merkezine inerek bir kafenin bahçesinde yiyecek aradı. Kafe işletmecisi tilkiye bazlama ve tost teklif etti ancak tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Kastamonu'da aç kalınca ilçe merkezine inen tilki, girdiği kafenin bahçesinde yiyecek aradı. Kafe işletmecisi Özgür Tuncay'ın "Hoş geldin. Ne yersin, bazlama var, tost var" dediği tilki, bir süre kafenin bahçesinde gezindikten sonra gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçe merkezinde dün akşam kafesini kapatmaya hazırlanan işletme sahibi Özgür Tuncay, bahçede yiyecek arayan tilki ile karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasına alan Azdavay Samanlık Kafe işletmesinin sahibi Tuncay'ın tilkiye "Hoş geldin tilkiciğim ne yersin? Bazlama var, tost var" sözleri ise tebessüm ettirdi. Tilki, bir süre kafenin bahçesinde gezindikten sonra gözden kayboldu. O anlar ise işletme sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - KASTAMONU