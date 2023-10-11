Kastamonu'da aç kalan ayılar yerleşim yerlerine iniyor

Kastamonu'da aç kalan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Ayılar, arı kovanlarını parçalayarak incir bahçesine zarar verdi ve ağaçlardaki incirleri yedi.

Kastamonu'da aç kalan ayılar, karınlarını doyurabilmek için yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Her yerde vatandaşın karşısına çıkan ayılar, arı kovanlarını parçalayarak incir bahçesine zarar verdi, ağaçlardaki incirleri de yedi.

Kastamonu'da aç kalan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Vatandaşların her gün karşısına çıkmaya başlayan ayılar, meyve bahçeleri ile arı kovanlarına da zarar veriyor.

Köylerde arı kovanları ve bahçelere zarar veren ayılar artık mahallelerde de gezmeye başladı. İnebolu'ya bağlı Avara Mahallesi'nde Şahin Bayrakdar'a ait bahçeye giren ayılar, arı kovanlarını parçaladı. Ayrıca incir bahçesine de giren ayı, bütün incir ağaçlarını tek tek dolaşıp dallarını kırdı ve ağaçlardaki incirleri yedi.

Küre'de de Ersizlerdere Köyü Karaş Mahallesi'nde ayı, ceviz ağacını çıktı. Ceviz ağacına zarar veren ayı, ağaçtaki cevizleri de dokudu.

Cide'de de Beşevler köyünde kestane bahçesine giren anne ve yavru ayılar, otomobilin farlarını görmeleri üzerine kaçtı.

Araç'ın Boyalı bölgesi Kemerler köyünde de ayı, köy yolunda otomobilin önüne çıktı. Sürücü, bir süre ayıyı aracıyla takip etti. Ayı, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Köy yoluna çıkan ayı cep telefonu ile görüntülendi

Ayı, Karşıyaka Köyü Muhtarı İrfan Yılmaz'ın da kullandığı otomobilin önüne çıktı. Muhtar Yılmaz, köye giderken arabanın önüne çıkan ayının bir süre koştuktan sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolduğunu söyledi. Gece saatlerinde otomobilin önüne çıkan ayı, araçtakiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KASTAMONU