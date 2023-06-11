Kastamonu Belediyesi Türk Dünyası Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Günleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sanatçı Kaya Kuzucu'nun sahne performansı ve 200 dronla yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor oyuncuları da kutlandı. Program, sanatçı Bengü'nün konseriyle sona erdi.