Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam