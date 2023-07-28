Kaş'ta Kara Yolu Kenarında Dağ Keçileri Görüntülendi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde hava sıcaklığının 33 derece olduğu bir günde, Çerçiler Mevkisindeki kara yolu kenarında dolaşan dağ keçileri, buldukları birikintiden su içti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dağ keçileri daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde kara yolu kenarında 2 dağ keçisi görüntülendi.
Hava sıcaklığının 33 derece olduğu ilçede Çerçiler Mevkisindeki kara yolu kenarında dolaşan dağ keçileri, buldukları birikintiden su içti.
Daha sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolan dağ keçilerinin kara yolundaki birikintiden su içmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Yaşam