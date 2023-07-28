Kaş'ta Kara Yolu Kenarında Dağ Keçileri Görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde hava sıcaklığının 33 derece olduğu bir günde, Çerçiler Mevkisindeki kara yolu kenarında dolaşan dağ keçileri, buldukları birikintiden su içti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dağ keçileri daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.