Kas Hastası Genç Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde 9'uncu kattaki evinin balkonundan düşen kas hastası Ferhan Karabulut (20) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan kas hastası Ferhan Karabulut, iddiaya göre 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabulut, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.