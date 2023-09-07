Kartepe'deki Lastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Makine Arızası: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasında yaşanan makine arızası sonucu çıkan yoğun duman nedeniyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve duman tahliye edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makine arızası sonucu oluşan dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.
Acısu Mahallesi'nde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasındaki makinede, yaşanan arıza nedeniyle yoğun duman oluştu.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra fabrikadaki duman, ekiplerce tahliye edildi.
Tedavileri süren işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.