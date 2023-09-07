Kartepe'deki Lastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Makine Arızası: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan lastik geri dönüşüm fabrikasında yaşanan makine arızası sonucu çıkan yoğun duman nedeniyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve duman tahliye edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.