Kartepe'de Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı amatör kameralar tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı amatör kameralar tarafından kaydedildi.
İstanbul'a karayoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Tepenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı amatör kameralar tarafından görüntülendi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam