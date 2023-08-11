Kartepe'de 82 yaşındaki Ayşe Üstün'ün doğum günü sürprizi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ayşe Üstün, Alo Evlat ekibi tarafından hazırlanan pasta ile doğum günü sürprizi yaşadı. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenen kutlamada Ayşe Üstün, mutluluğunu dile getirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikamet eden 82 yaşındaki Ayşe Üstün, ilk kez doğum günü heyecanı yaşadı. Alo Evlat ekibi hazırladıkları pasta ile Ayşe nineye sürpriz yaparak, yeni yaşını birlikte kutladılar.

Rahmiye Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Üstün'e Kartepe Belediyesi ekipleri hazırladıkları pasta ile sürpriz yaparak yeni yaşını kutladılar. Doğum günü sürprizi karşısında mutlu olan Ayşe Üstün, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere kendisine bu sürprizi hazırlayan herkese teşekkür etti. - KOCAELİ