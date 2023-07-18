Kartal Oto Sanayi Sitesi'nde İşyeri Sahibi ve Çalışanları Serinlemek İçin Havuz Kurdu

Kartal Oto Sanayi Sitesi'nde sıcak havadan bunalan bir işyeri sahibi serinlemek için dükkanının önüne portatif havuz kurdu. İş yoğunluğu sebebiyle bu yıl tatile gidemeyen işyeri sahibi ve çalışanları hem çalıştı hem de sıcak havada serinledi.

KARTAL Oto Sanayi Sitesi'nde sıcak havadan bunalan bir işyeri sahibi serinlemek için dükkanının önüne portatif havuz kurdu. İş yoğunluğu sebebiyle bu yıl tatile gidemeyen işyeri sahibi ve çalışanları hem çalıştı hem de sıcak havada serinledi.

Kartal Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirhane dükkanı sahibi Yiğit Mert Güleryüz ve çalışanları iş yoğunluğu nedeniyle tatile gidemedi. Son günlerde artan sıcak havadan bunalan Güleryüz, hem kendisinin hem de iş yerinde çalışan personelinin serinlemesi için dükkanının önüne portatif havuz kurdu. Sıcaktan bunalan Güleryüz ve çalışanları hem çalıştılar hemde havuzun tadını çıkardılar. Sanayi sitesindeki diğer işyeri çalışanlarının da havuza ilgi gösterdiğini söyleyen Güleryüz, havuza başka kimseyi sokmadıklarını belirtti.

"HEM İŞİMİZİN HEM KEYFİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

İşyeri sahibi Yiğit Mert Güleryüz, "İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle çalışanlarımızı tatile götüremiyorduk. Ne yapabiliriz diye düşündük. Tatili ayaklarına getirmeye karar verdik. Yüzüyorlar keyif alıyorlar. Elimizden gelen imkanları sağlıyoruz onlara. Hem sıcaklarda bunaldık, hem inanılmaz yoğun işlerimiz var. Bunun doğrultusunda onlara bir olanak sağlamamız gerekiyor. Hem işimizin peşindeyiz, hem keyfimizin peşindeyiz ikisini de sağlıyoruz. Sanayide herkes inanılmaz bir rağbet gösteriyor, biz de gelebilir miyiz diye. Ama resmi hizmete değil keyfe mahsustur. Sadece biz kullanıyoruz, bize açık. Kimseyi almıyoruz kesinlikle" dedi. Havuzda yüzen Ömer Asaf ise, "Babam arabayı tamire getirdi en de havuza atladım " diye konuştu.