Kartal Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdivene Sıkışan Kişi Kurtarıldı

Kartal Metro İstasyonu'nda dengesini kaybeden Bayram Demirci, düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Demirci, hastaneye sevk edildi.

KARTAL Metro İstasyonunu'nda dengesini kaybeden Bayram Demirci (58), düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kartal Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metroya inmek için yürüyen merdiveni kullanan Bayram Demirci dengesini kaybederek düştü. Bayram Demirci, yürüyen merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Demirci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.