Kartal'da taksiyle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da taksiyle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde seyir halindeki 34 CLJ 678 plakalı motosiklet, 34 TEH 56 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Motosikletteki 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında motosikletin savrulma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam