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Kartal'da Sürücü Yavru Kediyi Ezilmekten Kurtardı

Kartal'da trafikte ilerleyen bir sürücü, yolda yatan yavru kediyi fark ederek ezilmekten son anda kurtardı. Sürücü, kediyi alarak kaldırımın kenarına götürdü ve yoluna devam etti.