Kartal'da Sürücü Yavru Kediyi Ezilmekten Kurtardı
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Kartal'da trafikte ilerleyen bir sürücü, yolda yatan yavru kediyi fark ederek ezilmekten son anda kurtardı. Sürücü, kediyi alarak kaldırımın kenarına götürdü ve yoluna devam etti.
KARTAL'da trafikte ilerlediği sırada caddede yavru kedi olduğunu fark eden sürücü, kediyi ezilmekten son anda kurtardı. Sürücünün yavru kediyi caddeden alıp kaldırım kenarına götürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal, Soğanlık Yeni Mahalle'de trafikte ilerleyen sürücü yolda yatan yavru kediyi gördü. Aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yavru kediyi alarak kaldırımın kenarına götürdü. Kediyi ezilmekten son anda kurtaran sürücü, daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam