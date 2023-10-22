Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, KARTAL'da seyir halindeki vincin lastiği fırladı. Trafikte araçların arasında metrelerce ilerleyen lastik tehlikeye neden oldu. Şans eseri kaza yaşanmadı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde D-100 Karayolu Maltepe istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki vincin sağ arka lastiği fırladı. Lastik trafikte metrelerce ilerledi. Rüzgarın etkisiyle şeritler arasında hareket eden lastik bir süre sonra bariyerlere çarparak durdu. Olay nedeniyle şans eseri kaza yaşanmadı. Lastiğin D-100 Karayolu'nda sağ şeritten en sol şeride doğru ilerlediği ve sonunda bariyere çarparak durduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.