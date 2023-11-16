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Kartal'da seyir halindeki taksi alev alev yandı

Kartal'da seyir halindeki bir taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, cep telefonu kamerasına kaydedildi ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.