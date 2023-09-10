KARTAL'da Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

KARTAL'da kuvvetli rüzgara dayanamayan akasya ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, 15.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki akasya ağacı kuvvetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Gürültü üzerine olay yerine gelen otomobilin sahibi Ömer Tekdemir, 'Aracı park ettim. Karşı tarafa geçtim. Bir çay içeyim dedim. 2 dakika oturdum, oturmadım, orada baktım arabanın üstüne ağaç devrildiğini gördüm. Gürültüyü duyduk tabii ki. Arabamız parçalanmış. Geldik baktık kendi arabamızmış. Bununla karşılaştık. Soğanlık'ta çok ağaç var ki kesilmesi gereken. Kestiğiniz zaman başınıza bela alıyorsunuz. Bahçemizde ağaç vardı, aynı ağaçtan kestik biz. Belediye ile başımız belaya girdi. Şimdi belediye benim aracımın zararını karşılayacak mı Yaklaşık 25-30 bin lira zarar var. Yazık değil mi bize. Biz çalışıyoruz. Belediye karşılasa seviniriz bu hasarımızı bizim dedi.