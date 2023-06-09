Kartal'da Köpek Otomobilin Altında Kalarak Öldü

Kartal'da bir sitede ikamet eden N.D, binanın otoparkından çıkarken site sakinlerinin baktığı yerde yatan köpeği ezdi. Köpek, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da ezilerek ölen köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden N.D, binanın otoparkından çıkarken site sakinlerinin baktığı yerde yatan "Dursun" isimli köpeği ezdi.

Otomobilin altında kalan köpek, öldü.

İhbar üzerine N.D, ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Bu arada, köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta hareket eden sürücünün yerde yatan köpeğin üstünden arabasıyla geçmesi, geri manevra yapması ve çırpınan köpeğin üzerinden tekrar geçmesi yer aldı.