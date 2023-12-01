Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Kamyonet ve Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartal'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.40 sularında Gümüşpınar Mahallesi Yağız Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fıstıkağacı Sokak üzerinden hızla gelen 34 PV 9553 plakalı kamyonet ile Melis Sokak üzerinden gelen 34 ECY 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri o bölgede benzer kazaların meydana geldiğini söyledi.

Kazayla ilgili konuşan Orhan Kızılay, "Dükkanda biraz işlerimiz vardı. Bir anda bir ses geldi. Kamyon şu yönden geliyordu, diğer araba da öbür yönden geliyordu. Kamyonla çarpıştı. Kamyonetin şoförü sıkışmıştı. Diğeri de kaburga tarafından yaralıydı, 2 yaralı var. Hayati tehlikeleri yok." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title