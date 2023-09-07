KARTAL'da bulunan 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KARTAL'da 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın teras katında çıktı. Binanın depo olarak kullanılan teras katında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.