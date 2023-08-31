KARTAL'da 10 Dönümlük Otluk Alanda Yangın Çıktı

Yangın, 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Çapraz Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının ardından otluk alana atılan çok sayıda cam şişe ve çöpler dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam