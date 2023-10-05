Kartal Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Veterinerlik Binasını Açtı

Kartal Belediyesi sokak hayvanları için veterinerlik binasını açtı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sokak hayvanları tedavi merkezi binası açtı. Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarına yönelik hizmet taleplerinin ardından hayata geçen merkez ile can dostların sağlığı da güvence altına alınacak.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 200 metrekare alan üzerine kurulu Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açtı. Açılan tedavi merkezinde 2 klinik, 2 ameliyathane, 1 bakım odası, 1 laboratuvar, 1 röntgen ünitesi yer alıyor. Ayrıca merkezde hayvan müşahede alanı, eğitim odaları, sosyal alanlar, bekleme alanı ve 30 araçlık otopark da bulunuyor. Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve bir çok katılımcı katıldı. Toplu kurdele kesiminin ardından Başkan Gökhan Yüksel tedavi merkezi binasını gezdi.

"Bu konuda atacağımız daha adımlar var"

Açılış da konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çağrı merkezimizdeki sokak hayvanları ile ilgili rica ve şikayetlerin sayılarını gördükçe sokakta birlikte yaşadığımız sokak canları ile ilgili iyileştirme konusunda atacağımız adımları aslında planlamıştık. Açılışını yaptığımız veterinerlik hekimlik binası da bu planın bir ürünü. Sadece Kartal'da değil 39 ilçede eşzamanlı aynı anda yapılması gereken barınak işlerinin tamamlanması ile birlikte bir mesafe daha kat edebiliriz. En büyük zenginliklerimizden biri Aydos Ormanı, bazen bilinçsiz idareciler ve bilinçsiz insanlar tarafından sokak hayvanlarının topluca buraya bırakıldığını biliyoruz. Bu konuda atacağımız daha adımlar var. 7/24 hizmet vermeye nöbetçi dahi bırakmak gerekecek noktaya geleceğiz. Bu önemli ve büyük adım bizi mutlu ediyor ama yetmediğini biliyoruz daha çok çalışacağız" dedi.