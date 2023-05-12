Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi

Kartal Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi'nde bin metrekare üzerine kurulan Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde çocuklar teorik bir sunum izledikten sonra akülü araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler.

Kartal Belediyesi tarafından, çocukların erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi ve kurallara daha duyarlı olabilmesi amacıyla Yalı Mahallesi'nde bin metrekare üzerine kurulan Trafik Eğitim Parkı'nda, trafik eğitimleri verildi.

6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında verilen eğitimlerde, çocuklar önce uzmanlar tarafından hazırlanan trafik kurallarına dair teorik bir sunum izledi. Sunumda uzman eğitmen tarafından öğrencilere; trafik kurallarına uygun olarak durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uygulanması gereken manevra kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotlarının neler olduğu anlatıldı.

AKÜLÜ ARAÇLAR KULLANILDI

Teorik eğitimin ardından çocuklar, kullanabilecekleri ve gerçek hayatta benzerlik gösteren; caddelerin, yolların ve trafik ile ilgili tüm detayların olduğu Trafik Eğitim Parkı parkurunda akülü araçları kullandı. Çocuklar araçlarına binerek araçları trafik işaret ve levhalarına uygun olarak kullanmayı, yaya geçitlerinde doğru yürüme kurallarını, trafik lamba ve işaretlerini takip etmeyi, yol çizgileri ile ışıklı ve sesli cihazlarda bulunan butonları kullanmayı, iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini ve trafikte geçiş öncelikleri gibi bilgileri pratik etti.

Genel trafik eğitiminin yanı sıra; çocukların trafikte karşılaştıkları olumsuz durumlarda neler yapmaları gerektiği de minyatür trafik işaret ve levhaları, yaya geçitleri ve trafik lambaları ile öğretildi. Eğlence dolu anlar yaşayan çocuklar, parkurda hem eğlendi hem de trafik kuralları ile alakalı kapsamlı bilgi edindi.

"GELECEK NESİLLERE TRAFİK BİLİNCİ AŞILAMAK GÖREVİMİZ"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın da eğitimlerle ilgili, "Bugün, Trafik Haftası kapsamında, kreş öğrencilerimizle beraberiz. Onlara, eğitim parkurumuzda trafik kurallarının önemini uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz. Trafik konusunda ne yazık ki, Avrupa'nın geride kalmış toplumlarından biri olarak, nesillere bu bilinci aşılamak mecburiyetindeyiz. Bugün kreş öğrencilerimiz burada, hem eğlendi hem de keyif dolu anlar yaşadı" ifadelerini kullandı.