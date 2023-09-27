Kartal Belediyesi İlçe Genelinde Yoğun Temizlik Çalışması Yürütüyor

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. Temizlik ekipleri, ilçede girilmedik sokak bırakmıyor. Yapılan çalışmalarda sokaklar yıkanarak temizleniyor ve kurumuş otlar biçiliyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kartal Belediyesi ilçe genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan temizlik ekipleri, ilçede girilmedik sokak bırakmıyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yirmi ayrı mahallede yürüttüğü çalışmalarına geçen gün Cevizli Mahallesi'nde devam etti. Müdürlüğe bağlı ekiplerin yoğun ve titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda mahallenin kurumuş otları biçilirken, sokakları da yıkanarak temizlendi.

Çok sayıda personelin ve temizlik aracının katıldığı mahalle çalışmaları sırasında sokak ve caddeler yıkanarak pırıl pırıl hale getirilirken, konteynerler de özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından kuruyan otlar da özenle biçiliyor.

Belli bir plan dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar Kartal'ın birçok mahallesi yıkanarak temizlendi.

Yürütülen çalışmalar esnasında temizlik personeli ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca temizlikle ilgili taleplerini belediyeye iletmek isteyen Kartallılar, 444 4 578 numaralı Kartal Belediyesi Komşu İletişim Hattı'nı arayarak talep oluşturabiliyor.