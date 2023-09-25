Kartal Belediyesi, Bayram Demirkol Parkı'nın Açılışını Gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla tamamlanan Bayram Demirkol Parkı'nın açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Parkta çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Kartal Belediyesi tarafından ilk olarak 1. etabı, daha sonra da yapılan çalışmalarla 2. etabı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Bayram Demirkol Park'ının açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından gerçekleştirildi.

Yakacık bölgesinin belediye olduğu dönemlerde Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 2018 yılında vefat eden Bayram Demirkol'un adını taşıyan Kartal'ın en büyük parkının açılışını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törene ailesi ile birlikte katıldı.

GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERE ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Çocuklar için bir birinden renkli etkinlikler ve eğlencelerin yer aldığı açılış programı, saat 15.00'ten geç saatlere kadar devam etti.

2 farklı girişi olan Kartal'ın en büyük parkının açılışında çocuklar için yüz boyamadan, balon atölyesine, voleyboldan şişme oyun parkurlarına, patlamış mısırdan, sihirbaz gösterisine kadar onlarca farklı eğlence ve etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların da dumansız piknik yaptıkları açılıştan önce, parkın yapımında emeği geçen Kartal Belediyesi personeli ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gösterdikleri özverili çalışmadan ötürü emeği geçen personele teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye meclis üyeleri, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmaz Öztürk, Kartallı muhtarlar ve daha pek çok sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı açılışta Başkan Gökhan Yüksel, kurdeleyi eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte kesti.

"BURASI 30 DÖNÜMLÜK BİR YAŞAM ALANI"

Açılış töreninde sahneden Kartallı vatandaşlara seslenen Başkan Yüksel, şöyle konuştu:

"Kolay zamanlar geçirmedik. Önce pandemi ile çok zor günler geçirdik ve nefes alınacak yeşil alanların ne kadar değerli ve önemli olduğunu tekrar hatırladık.

Ardından çok zorlu bir deprem süreci yaşadık ki hala hafızalarımızda ve acı hala devam ediyor. Deprem toplanma alanlarının önemini tekrar hatırlamaya ve bu alanlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu hatırlamaya başladık.

Burası aslında bir anne çocuk merkezi ve annelerin çocukları ile birlite kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer. Ailece gelinebilecek ortak bir nokta burası.

Burası aynı zamanda zor şartlarda büyük bir deprem toplanma alanı. Hem içindeki sosyal tesisi ile hem diğer tesisleriyle, su elektrik ve otopark imkanlarıyla burası 30 dönümlük bir yaşam alanı.

"YÜZ YILLIK AĞAÇLARIN KUŞLARA YUVA OLDUĞU BİR VAHA"

Belki 50 -100 yıllık çam ağaçlarının olduğu bu mirası da Kartallılara armağan ediyoruz. Burası size emanet ve buranın gerçek sahibi halktır. İyi ki varsınız. Sizden güç aldıkça bizler de iyi işler yapmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz dönem parkın 1. etabını tamamlamıştık, bu dönem de parkın 2. etabını tamamlamak bana kısmet oldu. O yüzden emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum."

16000 metrekare içerisinde koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk oyun grupları, oturma alanları, otoparkı, yemyeşil doğası ile modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip olan park, daha önceki yıllarda tamamlanan ilk etabı ile birlikte sadece Kartal'ın değil, İstanbul'un da buluşma noktalarından biri oldu.

Üstü sosyal tesis altı ise Satürn Gezegen Kafe'yi oluşturan 2 katlı ve 200 metrekarelik alana sahip tesis ise daha şimdiden her yaştan Kartallının uğrak mekanı haline geldi.

Kartal'da yeşil bir vaha olan parkta uygun fiyatlı; kahvaltı, ızgara, fast food, aperatif yiyecek ve içecek çeşitlerinin yer aldığı Satürn Kafe yer alıyor.

Kuş seslerinin eksik olmadığı parkta, rengarenk mozaiklerden oluşan havuz da yer alıyor.

Bayram Demirkol Parkı 2. etap projesinde toplam 16000 metrekare yeşil alan, 350 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 42 araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 200 metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı yer alıyor. Parkta ayrıca bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve bakım odası da yer alıyor.