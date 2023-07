Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi

KARS - Karslı arıcı, adeta sınırları zorladı. Binlerce Kafkas arısını vücuduna alan arıcı, adeta arı adam oldu.

Kars'ta uzun yıllardır Kafkas arasından organik bal üreticiliği yapan ve 'arılara fısıldayan adam' olarak bilinen Yücel Üzeyir, yüzü ve vücuduna aldığı binlerce Kafkas arısıyla tehlikeli gövde gösterisi yaptı.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan Yücel Üzeyir, arılarla kurduğu gönül bağı ve hiç kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği, akıllara durgunluk veren bir hareketle binlerce arıyı vücuduna aldı. O anları cep telefonuyla kamerasıyla kayıt etti.

Koruyucu kıyafeti giymeden arıları vücuduna alan Yücel Üzeyir, "Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla ortaya koyuyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şuan da yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Şuanda arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. ve o merkezin içerisindeki sıcaklık tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikelidir. Tabi bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem" dedi.

Arıcı Yücel Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini Kafkas figürleriyle sonlandırdı. Üzeyir, o anları an be an kaydettirdi.