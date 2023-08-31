Karşıyaka'da kamyonun damperi DMİ levhasına çarptı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde tünelden geçen kamyonun açık kalan damperi değişken mesaj işareti (DMİ) levhasına çarpıp, devirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, Karşıyaka Tünelleri'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden bir kamyonun açık kalan damperi, DMİ levhasına çarpıp, devirdi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine karayolları ekipleri harekete geçti. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.