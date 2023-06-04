Karşıyaka'da Dijital Komşuluk Uygulaması 'Hoplr' Hizmete Başladı

Mahalle sakinleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan dijital komşuluk uygulaması 'Hoplr', Türkiye'de ilk kez Karşıyaka'da hizmet vermeye başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, uygulamanın dayanışma kültürüne katkı sağlayacağını belirterek tüm ilçe sakinlerine Hoplr uygulamasını indirmeleri çağrısında bulundu.

Mahalle sakinleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan dijital komşuluk uygulaması 'Hoplr', Belçika ve Hollanda'nın ardından Türkiye'de ilk kez Karşıyaka'da hizmet veriyor. Hoplr uygulamasının dayanışma kültürüne katkı sağlayacağının altını çizen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hoplr uygulamasını muhakkak indirin, iletişimimizi daha da güçlendirelim; paylaşalım, sosyalleşelim, ödünç alıp, yardımlaşalım" dedi.

Karşıyaka'da test sürecini tamamlayan Hoplr, ilçenin tamamında hizmet vermeye başladı. Atakent, Bostanlı, Mavişehir ve Yalı mahallelerinde test kullanımı yapılan uygulama, daha kapsamlı bir hizmet alanına erişti. Test sürecinde komşular arası güvenli iletişim kurulması sağlandı; birbiriyle tanışan komşular yardımlaşma ve sosyalleşme şansına erişti.

Karşıyakalılara seslenen ve tüm ilçelilere Hoplr uygulamasını indirmesi için çağrıda bulunan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Karşıyaka'mızda verdiğimiz her hizmet, gerçekleştirdiğimiz her projede yurttaşlarımızın fikrini merkeze almayı önemsiyoruz. Verimli ve etkin belediyecilik anlayışı için sorumluluk alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak veriyor, katılımcı ve insan odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma ve yöntemle Karşıyakalıların kent yönetiminde etkin ve aktif bir şekilde söz sahibi olmasını sağlıyoruz. Hoplr uygulaması ile de daha geniş katılımlı anketler ile daha kapsayıcı kararlar alacak, duyurularımızın etkisini de artırmış olacağız. Değerli Karşıyakalılar Hoplr uygulamasını muhakkak indirin iletişimimizi daha da güçlendirelim; paylaşalım, sosyalleşelim, ödünç alıp, yardımlaşalım."