Karşıyaka Belediyesi Yüzlerce Martıya Yardım Etti

Karşıyaka Belediyesi, ilk uçma deneyimlerinde başarısız olan ve şehir merkezine zorunlu iniş yapan yüzlerce martıya yardım eli uzattı.

Doğal yaşama önem veren ve tüm canlıların yaşam hakkını gözeten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan martılar, bir süre misafir edilip, rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Yaz aylarında kuşlar özellikle de martılar yuvadan ayrılarak ilk uçuş denemelerini yaşıyor. Yoruldukları için başarılı olamayan yavru martılar şehir merkezlerine zorunlu iniş yapıyor. Karşıyakalılar tarafından iletilen yüzlerce ihbarı değerlendiren Karşıyaka Belediyesi ekipleri, her yıl yüzlerce martıyı koruma altına alarak, Veteriner İşleri Müdürlüğü Örnekköy Geçici Bakımevi'nde misafir ederek sağlık kontrolünden geçiriyor, rehabilite ediliyor. Tetkiklerin ardından bakımevinde bir süre dinlendirilen bu kuşlar, deniz kenarına bırakılarak doğal ortamlarıyla buluşturuluyor.

GÜNDE 30'DAN FAZLA İHBARA YANIT VERİLİYOR

Örnekköy Geçici Bakımevi'nde misafir edilen martılardan 9'unu daha Mavişehir sahilinden denize bırakan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Martılarla ilgili günde 30'dan fazla ihbar alıyoruz. Yuvadan ayrılarak ilk uçuş deneyimini yapan yavru martılar, kısa mesafe uçuyor, bir süre sonra dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Haziran ayının kuşların ilk uçuş deneyimlerini yaptıkları dönem olması sebebiyle çok fazla ihbar alıyoruz, bunların da yüzde 90'ı herhangi bir sağlık sorunu olmayan, yorgun kuşlar. Vatandaşlarımız da dinlenme esnasında gördükleri uçuş denemesi yapan bu kuşların yaralı veya hasta olduğunu düşünüyor, kediler tarafından zarar verilmesinden korkarak ihbarda bulunuyorlar" dedi.

DİNLENDİRİLİP DENİZ KENARINA BIRAKILIYORLAR

Vatandaşların da martıları deniz kenarına bırakarak yaşam ortamlarıyla buluşturabileceğini vurgulayan İnanlı, "Dinlenme halindeki martıya rastlayan vatandaşlarımız trafiğin olmadığı uygun bir ortam ise dinlenmesine izin vermelidir. Ancak kuş riskli bir ortamdaysa oradan alarak özellikle deniz kenarı olmak üzere sahil bandına bırakabilirler. Bize yöneltilen ihbar doğrultusunda misafir ettiğimiz bu kuşları sağlık kontrolünden geçirip bir süre dinlendirdikten sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıyoruz. Bu işlemi vatandaşlarımız da yapabilir ancak kanadı düşük, topallayan ya da yaralı olduğuna kanaat getirilen kuşlar için Veteriner işleri Müdürlüğü'müz ile iletişime geçebilirler" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, ambulans hattı için 0232 324 44 19, can dostlar masası için ise 0232 399 40 00 numaralı hatlardan iletişime geçebiliyor.

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