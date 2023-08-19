Karşıyaka Belediyesi Yer Altı Çöp Konteynerlerini Yaygınlaştırıyor

Karşıyaka Belediyesi'nin daha temiz ve düzenli bir kent için kullanmaya başladığı yer altı çöp konteynerlerin sayısı 300'e ulaştı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent temizliğini koruma noktasında halkın da duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Karşıyaka Belediyesi'nin daha temiz ve düzenli bir kent için kullanmaya başladığı yer altı çöp konteynerlerin sayısı 300'e ulaştı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle sağlıklı bir çevre için mücadele ederken, kent temizliğini koruma noktasında halkımız da duyarlı olmalı. Bazı vatandaşların çöp ve çevre konularında daha özenli olmasına ihtiyacımız var" dedi.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin daha temiz ve düzenli bir kent için kullanmaya başladığı yer altı çöp konteynerlerinin sayısı 300'e ulaştı. Belediye'nin basın bülteninde hem çevre hem de görüntü kirliliği ile mücadelede önemli katkı sağlayan yer altı konteynır sisteminin ihtiyaç olan yerlere yerleştirilmesi uygulamasının devam edeceği belirtildi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı noktalara yerleştirilen 5 bin litre kapasiteli yer altı çöp konteynerinin sayısı 300'e ulaştığı belirtilirken, eski tip çöp konteynerlerin de kaldırıldığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın değerlendirmesi ise şöyle aktarıldı:

"Kentlerde çöplerin sağlıklı şekilde toplanması ve çevre temizliğinin sağlanması, belediyelerin en önemli temel görevlerinden biridir. Biz Karşıyaka'mızda vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, çağdaş sistemler ile bu alandaki sorunlara çözüm üretiyor, daha yaşanabilir bir kent çevresi oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla yer altı çöp konteyneri sistemini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle sağlıklı bir çevre için mücadele ederken, kent temizliğini koruma noktasında halkımız da duyarlı olmalı. Bazı vatandaşların çöp ve çevre konularında daha özenli olmasına ihtiyacımız var. Şehri ve doğayı kirletmemek, çöpleri konteynerlerin etrafına değil, içine atmak gerçekten çok zor bir iş değil. Kentimizi, ülkemizi ve dünyamızı sevmekten ve saygılı davranmaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü yaşadığımız sürece bizim, bizden sonra da çocuklarımızın yaşanabilir bir çevreye ve dünyaya ihtiyacı var. Bu noktada duyarlı ve özenli davranarak kentine, evine sahip çıkan tüm Karşıyakalılara yürekten teşekkür ediyorum."