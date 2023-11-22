Karşıyaka Belediyesi Pazar Yerlerini Kışa Hazırladı

Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini kış şartlarına hazır hale getirmek için tadilat ve bakım çalışmaları yaptı. Pazar yerlerinde yapılan düzenlemelerle esnaf ve vatandaşlara sağlıklı ve konforlu şartlar sunulması hedeflendi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini tadilat ve bakım çalışmalarıyla kış şartlarına hazır hale getirdi. İhtiyaçlar doğrultusunda rögar temizliğinden yolların onarımına kadar gerekli tüm uygulamalar yapıldı, sorun ve eksiklere çözüm sağlandı.

Pazar yerlerinde hem esnafa hem de vatandaşlara sağlıklı ve konforlu şartlar sunmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, yoğun olarak tercih edilen 5 ayrı pazar yerini bakım ve onarımdan geçirdi. Tesisler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarla pazarlardaki ihtiyaçlar giderildi, ağır kış şartlarında sorun yaşanmaması için önlemler alındı. Esnafın ve halkın talepleri dahilinde gerekli tüm düzenlemeler yerine getirildi.

SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜLDÜ

Başlıca çalışmalar kapsamında; Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nde üç ana giriş kapısının tamiratları yapıldı. Balıkçı esnafının kullandığı musluklar yenilendi. Rögar temizliği ile merdivenlerin onarımı tamamlandı.

Bostanlı Pazar Yeri'nde çatı ve oluklar temizlendi, kanallardaki tıkanıklıklar açıldı. Ağaçlar budandı, rögar kapakları ve sürgülü kapılar yapıldı.

Şemikler Pazar Yeri'nin zemin katında oluşan çukurlar ve bozuk kaldırımlar beton atılarak düzeltildi. Konteyner temizlikleri ve rögar kapaklarının tamiri yapıldı, silinen tezgah sınır çizgileri suya dayanıklı boyalarla yenilendi.

Zübeyde Hanım Pazar Yeri'nin merdivenleri ile kırılan demir dubalar onarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri'nde sürgülü kapı tamiratı ile kanal temizliği gerçekleştirildi. Sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bu çalışmaların yanı sıra, ilçede bulunan tüm pazar yerlerinde ayda en az iki defa ilaçlama yapılmaya devam edildiği belirtildi.

HIZLI VE ETKİN HİZMET

Tüm ilçe genelinde fiziki yenileme ve bakım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Temel hizmetlerimizin başında gelen söz konusu uygulamaları titizlikle gerçekleştiriyor, sorun ve ihtiyaçlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale sağlıyoruz. Her yerde ve her alanda olduğu gibi pazar yerlerinde de Karşıyaka'ya yakışan şartlar oluşturmak için büyük bir özen ve gayretle çalışıyoruz. Hem esnafımızın hem de yurttaşlarımızın huzurunu ve konforunu korumaya yönelik hizmetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz" dedi.