Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği tavla turnuvası yoğun ilgi gördü

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ve komşuluk uygulaması 'hoplr' üzerinden duyurduğu tavla turnuvası Karşıyakalılardan yoğun ilgi gördü. Her sene düzenlenmesi planlanan turnuvada hem komşular birbirini daha yakından tanıdı hem de dostluk çerçevesinde mücadele etti. Turnuvanın şampiyonu Harun Öztopal olurken ikinci Hanifi Kara, üçüncü Hilmi Uğur Demir, dördüncü Durmuş Tunç oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ve komşuluk uygulaması 'hoplr' üzerinden duyurduğu tavla turnuvası Karşıyakalılardan yoğun ilgi gördü. Her sene düzenlenmesi planlanan turnuvada hem komşular birbirini daha yakından tanıdı hem de dostluk çerçevesinde mücadele etti.

Karşıyaka Belediyesi, komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi, dayanışmayı artırmayı, kuşaklar arası iletişimi pekiştirmeyi amaçladığı etkinliklerine devam ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva, Karşıyaka Belediyesi'nin 'hoplr' hesabı üzerinden duyuruldu, başvurular yine aynı hesap üzerinden yapıldı.

18 yaş üstü tüm vatandaşların katılım sağlayabildiği turnuvada, kadın erkek, genç yaşlı, 82 kişi yarıştı. Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuvada, dostluk çerçevesinde kıyasıya mücadele yaşandı. Turnuvanın şampiyonu Harun Öztopal olurken ikinci Hanifi Kara, üçüncü Hilmi Uğur Demir, dördüncü Durmuş Tunç oldu.

ÖDÜLLER DOYURDU

Çekişmeli ve keyifle geçen turnuvanın şampiyonuna Karşıyaka Kent Balık Restoranı'nda iki kişilik yemek ödülü verilirken ikinci, üçüncü ve dördüncü ise Bostanlı Park Kafe'de iki kişilik kahvaltı hakkı kazandı. Kazananlara ödüllerini ve katılım belgelerini, Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Cemil Yüm takdim etti.