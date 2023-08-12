Karşıyaka Belediyesi, Macera Parkı'nda Çocuk Belediyesi Üyelerini Ağırladı

Karşıyaka Belediyesi, kentin en keyifli tesislerinden Macera Parkı'nda Karşıyaka Çocuk Belediyesi üyelerini misafir etti. Çocukları ve gençleri hem sporla hem de eğlenceyle buluşturan mekanda, iklim krizine yönelik atölye çalışması da yapıldı. Macera Parkı'nın yaklaşık 2 yılda 45 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 'Çocuk Belediyesi üyelerimizi de burada konuk etmekten mutluluk duyduk. Yaz tatilinin son haftalarında keyifli vakit geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz' dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en keyifli tesislerinden Macera Parkı'nda Karşıyaka Çocuk Belediyesi üyelerini misafir etti. Çocukları ve gençleri hem sporla hem de eğlenceyle buluşturan mekanda, iklim krizine yönelik atölye çalışması da yapıldı. Macera Parkı'nın yaklaşık 2 yılda 45 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Çocuk Belediyesi üyelerimizi de burada konuk etmekten mutluluk duyduk. Yaz tatilinin son haftalarında keyifli vakit geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

HEYECAN DOLU ETAPLAR

Karşıyaka Belediyesi'nin konuğu olan Karşıyaka Çocuk Belediyesi üyesi 25 çocuk, Macera Parkı'nda birbirinden farklı ve eğlenceli parkurları aşarak keyifli bir gün geçirdi. Zipline, kader atlayışı kulesi ve tırmanma duvarında spor ve eğlence bir araya geldi. Çocukların sosyal, duygusal, fiziksel anlamda gelişimlerine de katkı sağlayan etkinlikler küçüklere unutamayacakları bir gün yaşattı.

SIFIR ATIK BİLİNCİ

Ayrıca ziyaret kapsamında iklim krizine yönelik farkındalık etkinliğinde, çocukların ve gençlerin karamsarlıktan uzak ve daha güçlü bireyler olarak bilinçli şekilde geleceğe hazırlanmaları hedeflendi. Bunun iklim kriziyle mücadele, uyum ve çözüm mekanizmalarında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Uzmanı Gökçe Küçük, çalışmalarının önemine dikkat çekerek "İklim değişikliğiyle mücadelede sıfır atık konusunu çok önemsiyoruz. Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha geniş kitlelere ve çok daha fazla çocuğa ulaşmasıyla sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş bir nesil yetişmiş olacak" dedi.

"TÜM ÇOCUKLARI BEKLİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Sporla ve sosyal yaşamla iç içe, çevre bilincine sahip, aydınlık nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla kentimize kazandırdığımız Macera Parkı'mız yaklaşık iki yılda 45 bin ziyaretçiye ulaştı. Çocuk Belediyesi üyelerimizi de burada konuk etmekten mutluluk duyduk. Macera Parkı'nda çocuk ve gençlerimize rahatça, özgürce, en önemlisi de güvenli şekilde heyecan dolu ve keyifli saatler geçirme imkanı sunuyoruz. Yaz tatilinin son haftalarında keyifli vakit geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.