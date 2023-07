Karşıyaka Belediyesi Kitap Bağış Kampanyası Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi'nin okuma alışkanlığını desteklemek, kaynak erişimini kolaylaştırmak üzere yürüttüğü kitap bağış kampanyası, Karşıyakalıların yoğun desteğiyle devam ediyor. Kütüphane üyeleri, hafta içi her gün 9 kütüphane ve 3 kitaplıktan ücretsiz olarak faydalanıyor.

"Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun" çağrısıyla devam eden kampanya aracılığıyla Karşıyaka'nın kütüphaneleri zenginleşiyor. Kütüphane üyeleri, hafta içi her gün 9 kütüphane ve 3 kitaplıktan ücretsiz olarak faydalanıyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak ve edebi eserlere erişimini kolaylaştırmak için başlattığı kitap bağış kampanyası, Karşıyakalıların destekleriyle devam ediyor. "Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun" çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında bağışlanan çok sayıda kitap, belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde okurlarla buluşturuluyor. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, ellerinde bulunan her türlü kitabı Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası ve belediyeye bağlı kütüphanelere teslim edebilir. Çok sayıda kitap bağışlamak isteyen ve getirebilecek imkanı olmayan vatandaşlar, kitapların evden alınması için 0 (232) 399 40 83 numaralı hattı arayarak iletişime geçebilir.

9 KÜTÜPHANEDE 20 BİN KİTAP VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren kütüphaneler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Belediyeye bağlı 9 kütüphane ve 3 kitaplıkta, Türkçe ve çeviri edebiyat, inceleme-araştırma, süreli yayınlar, referans kitaplar ve yaş gruplarına ayrılmış çocuk kitaplarından oluşan yaklaşık 20 bin kitaplık arşiv bulunuyor. Bu sayı, bağışçıların da desteği ile her geçen gün artıyor. Her yaş grubundan üyeler, kütüphaneden 15 gün içinde 3 adet kitap ödünç alabiliyor. Hizmetleri kolaylaştırmak için KOHA kütüphane otomasyon programı kullanılan kütüphaneler hafta içi her gün 09: 00-17: 30 saatleri arasında hizmet veriyor.

KİTAPLAR SESLİ KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kütüphanelerde yaş ve özel gereksinim durumuna göre de kaynak gruplandırması yapılıyor. Her kütüphanede, okul öncesi, 6 yaş üstü, 9 yaş üstü ve ilk gençlik olmak üzere 4 yaş grubuna göre ayrılmış çocuk kitaplığı bulunuyor. Tüm kütüphane arşivi, talep doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nde sesli kitaba dönüştürülerek görme engelli kullanıcılara sunuluyor.

"KİTAPLARIMIZ ÇOĞALACAK"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediyesi olarak önemli bir kitap arşivine sahibiz. Kitabın önemini bilen hemşerilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın bağışladığı 20 bin kitabı kullanıma sunduk. Umuyorum ki bu paylaşımcı kültür örnek olmaya devam edecek, kitaplarımız daha da çoğalacak, her kütüphane bir kültür ocağına dönüşecek. Hemşerilerimizi bu güzel dayanışma örneğini daha da büyütmeye, kitap bağışlamaya davet ediyorum. Tüm yurttaşlarımızın kolaylıkla kitaba erişmesini sağlamaya devam edeceğiz. Daha güzel bir geleceğe ulaşmanın en önemli yolu çocuklarımıza, gençlerimize okuma alışkanlığını aşılamaktan geçiyor. Kütüphaneler bir milletin en önemli zenginliklerin başında gelir ve kütüphaneler yaşamın hafızasıdır. Karşıyaka'mızın ruhunu yansıtan bu kütüphanelerin oluşturulmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.