Karşıyaka Belediyesi İkinci El Pazarları Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmak ve kaynak kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla ikinci el pazarları düzenlemeye devam ediyor. Bu ay 'kırtasiye malzemesi' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar ihtiyaç fazlası eşyalarını yeni sahipleriyle buluşturdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, pazarın ekonomik faydasının yanı sıra sosyal yönüyle de fark yarattığını ve tasarrufun önemine dikkat çekti.

Karşıyaka Belediyesi, yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmak ve kaynak kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla ikinci el pazarları düzenlemeye devam ediyor.

Eğitim yılının başlaması nedeniyle bu ay 'kırtasiye malzemesi' temasıyla planlanan etkinlik, Bostanlı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Pazarda tezgah açan çocuklar ve vatandaşlar, ihtiyaç fazlası eşyalarını yeni sahipleriyle buluşturdu.

Başkan Dr. Cemil Tugay "Sadece tüketen değil üreten ve paylaşan bir toplum olarak geleceği inşa edebiliriz. Bu bilince sahip olan ve pazarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLAR ÖRNEK OLDU

Karşıyaka 2. El Kırtasiye Pazarı'nda kullanılabilir durumdaki okul çantalarından kalemliklere, kalemlerden boyalara, kitaplardan defterlere kadar çeşitli ürünler satışa sunuldu. Pazara ev sahipliği yapan Bostanlı Pazar Yeri'nde yetişkinlerin yanı sıra çok sayıda çocuk da satış yaptı. Ürünlerin büyük kısmı alıcı bulurken, hem tezgah açıp kazanç elde eden vatandaşlar hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma şansı bulan ziyaretçiler pazardan memnun ayrıldı. Ekonomik faydasının yanı sıra sosyal yönüyle de fark yaratan organizasyonda tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratıldı ve tasarrufun önemine dikkat çekildi.

SIRADAKİ PAZAR 1 EKİM'DE

Karşıyaka'nın geleneksel hale gelen 2. El Pazarı'nın bir diğeri 1 Ekim Pazar günü 09.00-19.30 saatleri arasında yine Bostanlı Pazar Yeri'nde yapılacak. Giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika eşyalar, orijinal kitap, kaset, dergi gibi ürünler ile elektrikli ve elektronik aletlerin satışa sunulabileceği genel pazar için 28 Eylül'e kadar komşuluk uygulaması Hoplr üzerinden başvuru yapılabilecek. Kura sonuçları 29 Eylül'de aynı uygulamadan duyurulacak. 0531 770 78 19 veya 0232 367 25 65 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.

"KAYNAKLARIMIZI KORUYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalıların evlerinde atıl duran eşyalarını yeniden kullanıma sunarak hem ekonomik fayda hem de tasarruf sağlıyoruz. Satıcı kullanılmış eşyasından gelir elde ederken, alıcı ise ihtiyacını daha uygun fiyatla karşılamış oluyor. Böylece çok değerli olan kaynaklarımızı daha az tüketiyor, doğaya katkı sunuyoruz. En önemlisi de çocuklarımızı erken yaşlarda yeniden kullanım kültürüyle tanıştırıyor ve bilinçlendiriyoruz. Sadece tüketen değil üreten ve paylaşan bir toplum olarak geleceği inşa edebiliriz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri olan pazarımıza katılıp tezgah açan ve ziyaret eden tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.